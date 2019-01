Dall'asilo alle superiori: aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e a quelle primarie e secondarie

La campanella è suonata. E non solo per chi ci va già: sono ufficialmente aperte da lunedì 7 gennaio le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e a quelle primarie e secondarie. Con modalità diverse.

Scuola dell'infanzia

Per quanto concerne la scuola dell'infanzia la domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo di iscrizione, disponibile a questo link (la guida alla compilazione è invece disponibile a questo link). il modulo viene inviato per posta alle famiglie dei bambini che compiono 3 anni nell'anno dell'iscrizione e che sono residenti nel Comune di Padova. Chi non ricevesse il modulo entro il mese di gennaio, a mezzo posta, può richiederlo al settore servizi scolastici o alle segreterie degli istituti comprensivi. Per i bambini che già frequentano le scuole dell'infanzia non è richiesta l'iscrizione agli anni scolastici successivi. Può essere presentata solamente un'unica domanda di iscrizione. Nella domanda, oltre alla scuola principale, può essere indicata una scuola di seconda scelta che sarà inserita in una apposita graduatoria che sarà utilizzata solo dopo l'esaurimento della graduatoria principale. Se la prima scelta ricade su una scuola dell'infanzia comunale, le domande di iscrizione vanno presentate al Settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole, 2 - Padova (orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 17), o inviate via email all'indirizzo iscrizioneinfanzia@comune.padova.it. Alla domanda deve essere allegato: documento di identità, se non presentato direttamente dal firmatario (D.P.R. 445/2000) ed eventuale certificazione disabilità (Legge 104/92) del bambino da inserire o dei genitori o fratelli/sorelle. Nel caso di genitori separati/divorziati la domanda dovrà essere firmata da entrambi i genitori, i quali devono dichiarare se le comunicazioni più rilevanti dovranno essere effettuate a entrambi i genitori o solo all'affidatario. Se la prima scelta ricade invece su una scuola dell'infanzia statale, le domande di iscrizione vanno presentate all'Istituto comprensivo che si occupa della scuola scelta. Ulteriori notizie o chiarimenti sulle scuole dell'infanzia statali possono essere richieste presso le sedi degli Istituti comprensivi, con orario di apertura al pubblico: da lunedì a sabato dalle ore11 alle ore 13. Tutte le altre info relative all'iscrizione alla scuola dell'infanzia sono disponibili a questo link.

Scuole primarie e secondarie

Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado (elementari, medie e superiori) si effettuano invece solo online, dalle ore 8 del 7 gennaio alle ore 20 del 31 gennaio 2019, collegandosi al sito del Ministero dell'Istruzione. Dalle ore 9 del 27 dicembre 2018 è possibile registrarsi sempre all'indirizzo web del Ministero dell'Istruzione.