Cadoneghe: fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie, tutte le informazioni

La scuola è appena terminata ma è già tempo di pensare all’anno scolastico futuro 2019-2020 e soprattutto alla fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie. Per questo, a partire dal 28 giugno 2019, sarà attivo a Cadoneghe il sistema della cedola libraria on-line applicando così la normativa regionale del 2016 che ha disposto la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.

Come funziona

Il sistema prevede che tutti i genitori degli alunni residenti nel comune di Cadoneghe e frequentanti le scuole primarie (anche se frequentanti scuole primarie fuori comune) possono accedere, a partire dal 28 giugno 2019, sul sito del comune alla sezione dedicata e scaricare la cedola da consegnare al proprio librario di fiducia. Anche i genitori che sono già in possesso delle credenziali dello scorso anno dovranno effettuare una nuova registrazione e attendere le nuove credenziali via sms. I librai che si rendono disponibili alla fornitura di libri di testo delle scuole primarie, se già registrati, dovranno accedere alla sezione di accesso per i librai a partire dallo stesso giorno, il 28 giugno 2019. Se non ancora registrati dovranno preventivamente registrarsi nella sezione apposita. Tutte le informazioni e cedole on line sono disponibili sul sito del comune a questo link. L’Ufficio Istruzione sarà a disposizione per fornire eventuale supporto al n. 049.8881911 dalle ore 08.30 alle ore 13 dal lunedì al venerdì oppure via mail aistruzione@cadoneghenet.it