Maturità 2019: mercoledì quasi 7mila studenti padovani tra i banchi per la prima prova

Ancora pochi giorni e poi gli studenti torneranno tra i banchi per la Maturità 2019. A Padova quest'anno sono in calo i candidati per il tanto agoniato diploma. Secondo le rilevazioni dell'ufficio scolastico provinciale i maturandi saranno poco meno di settemila (per la precisione 6.967) che dal 19 giugno affronteranno l'esame più atteso e più temuto. Esigua la quota di privatisti che si fermano a 117.

I numeri del 2018

Nel 2018 invece si erano presentati all'esame di Stato nella provincia euganea 7.075 studenti, mentre nel 2017 erano stati 7 mila. Come sempre la gran parte dei candidati proviene dai licei classici, scientifici ed artistici: 3.159, mentre dagli istituti tecnici presenteranno 2.694 candidati e gli istituti professionali 1.114. Il via per tutti mercoledì 19 luglio con il tema di italiano, seguirà il giorno successivo la seconda prova scritta con la materia specifica dell'indirizzo di studi. Poi una breve pausa in attesa degli orali dove ogni commissione decide la data.