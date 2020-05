Per orientare nella scelta, anche a distanza: l'Università di Padova lancia "A tu per Tutor"

Cambia la modalità. Ma non la sostanza: riparte da martedì 5 maggio "A tu per Tutor", progetto dell'Università degli Studi di Padova che propone incontri destinati alle future matricole, dando tutte le informazioni di carattere generale e pratico per iscriversi e frequentare i corsi e per vivere a pieno l'esperienza Unipd

"A tu per Tutor"

L'obiettivo di questi incontri, quest'anno proposti in videoconferenza agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori e più in generale a quanti intendono immatricolarsi, è agevolare il passaggio dalla scuola all'Università dando tutte le informazioni di carattere generale e pratico per iscriversi e frequentare i corsi e per vivere a pieno l'esperienza Unipd. Gli incontri, dedicati alla singole Scuole di Ateneo e ai rispettivi corsi di studio durano circa 1 ora e sono organizzati in due parti: la prima prevede una presentazione informativa generale a cura del Settore Orientamento e tutorato, nel corso della quale verranno trattati argomenti relativi alll'Ateneo di Padova e la sua struttura organizzativa, l'offerta didattica della Scuola in programma, le opportunità e i servizi di Ateneo, gli avvisi di ammissione, mentre nella seconda parte i tutor afferenti alla Scuola in programma daranno informazioni specifiche sui corsi di studio e risponderanno alle domande dei partecipanti. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione nella piattaforma Moodle Orientamento, disponibile a questo link.

Calendario degli incontri

Di seguito il calendario degli incontri:

5 maggio - Scuola di Medicina e chirurgia - Area farmaceutica

7 maggio - Scuola di Agraria e medicina veterinaria

12 maggio - Scuola di Giurisprudenza

14 maggio - Scuola di Economia e scienze politiche - Area scienze politiche

19 maggio - Scuola di Economia e scienze politiche - Area economia

21 maggio - Scuola di Scienze

26 maggio - Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale - Area formazione

28 maggio - Scuola di Psicologia

4 giugno - Scuola di Ingegneria

9 giugno - Scuola di Medicina e chirurgia - Area medica (Medicina e chirurgia; Medicine and surgery; Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze motorie)

11 giugno - Scuola di Medicina e chirurgia - Area medica (Professioni sanitarie)

16 giugno - Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale - Area umanistica

18 giugno - Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale - Area umanistica

Info

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Servizi agli studenti - Orientamento e tutorato, Palazzo Storione, riviera Tito Livio 6, 35122 Padova. Tel. 049 8273312 (in orario di apertura), fax 049 8273339, mail orienta@unipd.it. L'ufficio Servizi agli studenti è aperto in modalità online. Per urgenze rimane attivo il servizio mail dei singoli settori.