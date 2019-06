Latte: a San Giorgio in Bosco l'ultimo appuntamento della campagna educativa nelle scuole

Si conclude venerdì 7 giugno, con la visita fattoria didattica il Flauto Magico di San Giorgio in Bosco, la campagna educativa 2018-19 “Latte nelle scuole”. All’evento, al quale parteciperanno gli alunni di tutte le classi della scuola primaria Santa Maria del Pilastro di Este interverrà anche l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan.

Trentacinquemila alunni

La campagna educativa è stata promossa da Regione Veneto, Organizzazioni di produttori Lattebusche di Belluno, Latteria Soligo di Treviso e Latterie Vicentine di Vicenza e dalla Camera di commercio Venezia Rovigo Delta lagunare: oltre 35 mila alunni delle scuole elementari del Veneto hanno scoperto con i loro insegnanti il ciclo del latte e le sue proprietà, hanno fatto merenda ogni settimana con latte biologico e yogurt da latte fresco, visitato latterie e laboratori e ricevuto dalle maggiori latterie venete prodotti lattiero-caseari da consumare in famiglia. Il Veneto è la quarta regione in Italia per volume di latte vaccino prodotto, con oltre 3 mila aziende, un potenziale produttivo di 1,2 milioni di tonnellate e un valore di circa 400 milioni di euro. Far conoscere e promuovere la qualità e la genuinità della nostra filiera lattiero-casearia significa educare ad uno stile sano di alimentazione e sostenere una delle eccellenze della nostra agricoltura”.