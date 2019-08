Quasi nove mesi, e qualche "ponte": inizia l'11 settembre l'anno scolastico degli studenti padovani

Inizio: 11 settembre 2019. Fine: 6 giugno 2020. Per tutti: ufficializzate le date del calendario scolastico unificato per scuole dell'infanzia statali (che termineranno però martedì 30 giugno 2020), scuole primarie (ex elementari), scuole secondarie di primo grado (ex medie) e scuole secondarie di secondo grado (ex superiori) che si trovano all'interno del Comune di Padova.

Festività scolastiche

Queste, invece, le festività scolastiche: