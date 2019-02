Scuola primaria don Bosco Teolo: una rete di solidarietà on line

Duecento i followers che su Facebook hanno deciso in poco tempo di raggiungere e dare la propria amicizia e sostegno ai genitori della Scuola Don Bosco di Teolo. Una scuola ormai storica nel territorio che ha visto frequentare e varcare la soglia migliaia di bambini dal secolo scorso ad oggi. Scuola che non ha raggiunto al 31 gennaio (scadenza delle iscrizioni online, mentre per gli spostamenti da un plesso all’altro c’è tempo fino al 31 agosto) il quorum dei 15 alunni per formare la classe I.

I commenti

Entusiasti i commenti dei nuovi amici della scuola più alta della provincia, scelta per il metodo didattico innovativo da molte famiglie che pur di vedere crescere sereni i propri figli salgono tutti i giorni a Teolo. Tra i commenti quelli di una mamma, Selena: «A Teolo mio figlio sta imparando ad avere fiducia in sé stesso, grazie ad uno stile di insegnamento che tiene conto dei tempi naturali dei bambini, che non sono costretti quindi a vivere la frenesia nella quale siamo ormai tutti inghiottiti. Qualità ormai rara nelle scuole italiane! Indubbiamente questa scuola è unica, come l'ambiente nella quale è immersa. Farla frequentare dai nostri figli significa impreziosire la loro crescita».

La riunione

La notizia di una scuola di eccellenza e la difficoltà di formare la classe I è giunta alla redazione del programma culturale di Fahreneit su Rai radio 3, che ha deciso di dedicare parte della puntata giovedì scorso 7 febbraio intervistando Nadia, rappresentante della classe III della scuola. Durante l’intervista in diretta nazionale, Nadia, mamma di Cervarese che ha scelto questa scuola per 3 dei suoi 4 figli ha spiegato la didattica innovativa, che non si basa sull’adozione di libri di testo ma di una ricca biblioteca su cui approfondire le tematiche scolastiche e l’ambiente sereno e familiare di questa scuola circondato dalla natura prorompente dei Colli Euganei. Lunedì alle ore 21 in Sala Bazzi a Treponti si farà il punto della situazione tra l’amministrazione e i genitori desiderosi di vedere la propria scuola presa come modello di eccellenza presso altri Istituti italiani.