Seminario di alimentazione ayurvedica per bambini all'Himalayan center

Secondo appuntamento del ciclo di incontri all’Himalayan Center di Padova, in seno all’evento Mangio consapevole, consapevolMente mangio che culminerà il prossimo 11 maggio con la conferenza di Franco Berrino, medico, epidemiologo fondatore della Grande Via che mette al centro del benessere e della salute una corretta e consapevole alimentazione.

L’incontro è con Roberta Luchelli, pediatra e medico ayurvedico venerdì 29 marzo alle ore 20.30 presso Himalayan Center, che parlerà dell’antica medicina indiana in rapporto al benessere e all’alimentazione dei bambini.

Quali sono i tipi fisici e le costituzioni tipiche nell’Ayurveda? Sei Vata, Pitta o Kapha che tradotto nei linguaggio dei bambini diventa Valentina, Pietro o Katia? Con esempi intuitivi e semplici la dottoressa Luchelli, che ha lavorato in India presso fondazioni e centri ayurvedici e ha così potuto ampliare e integrare le sue competenze in ambito pediatrico, spiegherà ai genitori come è possibile attuare una corretta alimentazione per ciascuna tipologia di bambino.

Dal mangiare solo quando si ha realmente fame, al non insistere mai per far mangiare un bambino, il cibo deve essere visto con amore e con amore dobbiamo cercare di nutrirci. Insomma l’Ayurveda non è solo un massaggio, ma un messaggio preciso sullo sviluppo di abitudini alimentari sane e corrette, in un’ epoca in cui il benessere sta incrementando il numero di bambini affetti da obesità o da disturbi alimentari.

«Il cibo si interpreta in Ayurveda anche come medicina, medicina buona – sottolinea la dottoressa Roberta Luchelli - che dà e mantiene la salute: “ Sia il cibo la tua prima medicina”, l’hanno detto sia Ippocrate che Charaka.I genitori hanno quindi la grande fortuna ma anche la responsabilità di dare al cibo il reale significato di manifestazione d’amore che sarà un imprinting per tutta la vita dei loro figli.Bisogna educare i bambini a considerare la qualità di ciò che si mangia: questo è un momento educativo da non perdere e insegnare loro ad avere rispetto per il cibo e rendere speciale il momento del pranzo e della cena, prestando la massima attenzione a ciò che si mangia e rispetto per chi lo ha preparato».

L’Ayurveda ovvero la “Scienza della Vita” è una antica medicina indiana le cui origini risalgono ad almeno 5mila anni fa. Il suo scopo è quello di promuovere la salute prevenendo le malattie attraverso corrette scelte di vita quotidiana.

L’Ayurveda con il suo modo di vedere la vita e la coscienza non è una medicina folcloristica, arcaica e obsoleta ma è una chiave per la medicina del futuro.

