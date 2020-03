acasaposso: l'hashtag per raccontare le libertà che ci concediamo in casa ai tempi del coronavirus

Riceviamo e pubblichiamo l’idea di un nostro lettore:

"Le prossime settimane chiusi in casa… che fare? Deprimersi? Annoiarsi? Rimuginare? Siamo sicuri che sia così tremendo non poter uscire? Avere tanto tempo per noi stessi e per la nostra famiglia?

Pensate a quante cose nella fretta quotidiana non riusciamo a fare: leggere, giocare, cucinare! Per non parlare di tutte le cose che spesso quante ci si deve spesso rinunciare o ci si adegua per condizionamento sociale…

#acasaposso stare in pigiama tutto il giorno;

#acasaposso non farmi la barba per tre settimane;

#acasaposso evitare il traffico mattutino

#acasaposso stare più tempo e giocare con mio figlio

#acasaposso mangiare quando ho fame, senza orari o fretta

#acasaposso fare la pennichella dopo pranzo

#acasaposso dimenticare il deodorante

Che siate da soli o in famiglia, davanti al pc per lavoro o a leggere un libro, vi invito a condividere le libertà che vi potete concedere in questa anomala condizione di “reclusi”. Inizio io con #acasaposso: mangiare una super bruschettona piena d’aglio!"