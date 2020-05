“Uniti per ripartire”: il videomessaggio di denuncia e di aiuto delle agenzie viaggi

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il settore del turismo organizzato è stato il primo comparto ad essere colpito dalla crisi del Covid-19, ancor prima dell’arrivo del virus in Europa. In Veneto è composto da centinaia di medie e piccole imprese con migliaia di occupati, ora determinate a rilanciare la propria attività.

Impossibile riprendere subito

Le “Agenzie Viaggi Regione Veneto” ritengono che le istituzioni nazionali e regionali debbano rivolgere un’opportuna attenzione e prendere definitivamente consapevolezza delle peculiarità delle particolari dinamiche lavorative e finanziarie, del mondo dei viaggi che ne impediscono una ripresa immediata. Nel video dal titolo “Uniti per ripartire” divulgato dal19 maggio 2020 attraverso i social network e gli organi di stampa, sette agenti di viaggi referenti delle singole province venete intendono testimoniare l’attuale situazione – che include realtà imprenditoriali sia del settore outgoing che incoming – facendosi promotori del messaggio dell’intera categoria.

Sensibilizzare tutti sull’importanza delle agenzie

«Il nostro obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni delle caratteristiche del lavoro delle agenzie di viaggi, della grande professionalità e della competenza tecnica che, ad esempio, durante l’emergenza coronavirus hanno permesso di individuare le soluzioni che hanno garantito il rientro a casa di tutti i clienti in giro per il mondo» dichiara Monica Bozzetto, responsabile del gruppo “Agenzie Viaggi Regione Veneto”.

Le domande di tutta la filiera

«L’invito alla classe politica – prosegue Bozzetto - è quello di esaminare in maniera approfondita le istanze del mondo delle agenzie di viaggi e di tutte le componenti della filiera turistica, dunque anche di tour operator, noleggiatori di pullman, guide, albergatori e ristoratori e tutte le attività che contribuiscono a valorizzare l’offerta nazionale e internazionale, e che al più presto vengano definite regole e aiuti concreti per favorirne la sopravvivenza e la ripartenza».

Agenzie Viaggi Regione Veneto

Testo del videomessaggio

“Uniti Per Ripartire”

«Le Agenzie di Viaggi stanno per riaprire, ma in questo momento la nostra priorità e poter dare il servizio migliore ai nostri clienti e quindi sapere quali destinazioni sono sicure per la loro salute, quali confini sarà possibile attraversare e quali servizi di trasporto e alberghieri sarà possibile proporre».

«Noi siamo dei professionisti, non lasciamo mai solo il nostro cliente. Noi offriamo competenza, affidabilità, sicurezza e garanzia come nessun altro».

«Io sono orgogliosa di essere un agente di viaggio e ancor di più lo sono stata durante questa emergenza. Da quando è scoppiata la crisi del coronavirus siamo riusciti a rimpatriare in Italia tutti i nostri clienti sani e salvi».

«Nel frattempo abbiamo dovuto pagare acqua, luce, gas, telefono e affitto, ed è giusto così, ma visto che tra i capisaldi della nostra relazione con i clienti ci sono la chiarezza e la trasparenza abbiamo bisogno di informazioni precise per l’utilizzo del bonus vacanza».

«I clienti che abbiamo assistito nella cancellazione dei loro viaggi sono stati i primi a sostenerci. Ora, grazie al voucher, che riconosce il valore del denaro investito nella vacanza, vogliamo tornare a riprogrammare il prima possibile e in sicurezza i loro viaggi».

«Noi amiamo il nostro lavoro e non vediamo l’ora di ricominciare, con la stessa professionalità, entusiasmo e passione di sempre, ma in questo momento siamo noi vittime di una calamità naturale e per questo chiediamo lo stato di crisi”.

«Il nostro settore in Veneto tra Agenzie Viaggi e Tour Operator conta centinaia di realtà imprenditoriali e migliaia di addetti. Abbiamo la solidarietà di molti, ma ora abbiamo bisogno di un aiuto concreto ed efficace da parte delle istituzioni, sia nazionali che regionali».

(In ordine di apparizione: Arianna Ferro, Monica Bozzetto, Elena Tonon, Nicola Padoan, Emanuela Poiesi, Letizia Frigo e Rino Bellanti)

Referenti provinciali

Provincia di Belluno - Letizia Frigo (3 Cime Dolomiti)

Provincia di Padova - Chiara Dalan (Dov’è sempre il sole) e Arianna Ferro (Burro e cacao Viaggi)

Provincia di Rovigo - Nicola Padoan (Sayonara Viaggi)

Provincia di Treviso - Monica Bozzetto (Farold Viaggi)

Provincia di Venezia - Elena Tonon (Iquitos Viaggi)

Provincia di Verona - Emanuela Poiesi (Nemea Viaggi)

Provincia di Vicenza - Rino Bellanti (Monet Viaggi)

Referenti Regionali: Eleonora De Bei (In Viaggio Con Noi) e Alice Girardi (Docteur Voyage)"