Cani e proprietari: altre nuove attività da fare all'interno della propria casa (volume 2)

In questo periodo di quarantena tante persone si sono cimentate negli esercizi più svariati da fare insieme al proprio cane. Sui social ogni giorno vengono caricati video e sfide con esercizi divertenti. Voglio condividere con voi qualche altra attività semplice da fare dentro casa insieme ai nostri cani, chissà che questo aiuti a mantenerli in attività e a distrarre noi proprietari da questo momento.

Bocconcino sul naso

Un esercizio divertente è quello di insegnare al nostro cane a tenere in equilibrio sul suo naso un pezzetto di cibo. E’ importante che il cane rimanga fermo finchè siamo noi a dirgli che può muoversi per afferrare al volo il suo premio. Iniziamo mettendo il nostro cane seduto, poi appoggiamo il bocconcino di cibo sul suo naso stando attenti a non mollare la presa nel caso le prime volte il cane decidesse (quasi sicuramente) di muoversi in anticipo per mangiarselo. In tal caso non gli diamo il premio e lo riposizioniamo seduto. Appena vediamo che il nostro cane ha imparato a stare fermo per un attimo senza cercare di far cadere il bocconcino sul naso, possiamo dargli il consenso a mangiarlo. Piano piano possiamo allungare i tempi di attesa del cane prima di dirgli che può muoversi per mangiarsi il suo premio appoggiato sul naso. Vedrete che, una volta impostato, sarà divertente farlo insieme e trovare mille altre variabili.

Tenere vari oggetti in bocca

Allo stesso modo possiamo insegnare ai nostri cani a tenere in bocca un oggetto senza masticarlo. Possiamo iniziare proponendogli un legnetto abbastanza grosso, appena il cane cerca di prenderlo con la bocca lo premiamo con un biscottino. Inizialmente bisogna tenere sempre con una mano il legnetto finchè il cane capisce che deve solo afferrarlo senza portarselo via o masticarlo. Successivamente possiamo farglielo afferrare, lasciare un attimo la presa del legnetto e premiare il cane se lo tiene il bocca per pochi secondi. Piano piano i tempi in cui lasciare il legnetto in bocca al nostro cane possono aumentare gradualmente. Quando gli avremo insegnato a tenere un oggetto in bocca, potremo provare con tutti gli oggetti che ci vengono in mente: un mestolo, una penna o un pacchetto di fazzoletti.

Zampe nella bacinella

Un altro esercizio divertente è quello di insegnargli a mettere tutte e quattro le zampe all’interno di una bacinella. Con l’aiuto di un bocconcino cerchiamo di far mettere al nostro cane le zampe anteriori dentro una grande bacinella e poi lo premiamo. Quando avrà ben chiaro questo primo passaggio, cerchiamo di fargli mettere dentro almeno una delle due zampe posteriori prima di premiarlo. Alla fine dovrà riuscire a mettere dentro tutte e quattro la zampe per ricevere il suo premio. Una volta chiarito bene questo esercizio, possiamo aumentare la difficoltà utilizzando una bacinella sempre più piccola. Vedrete che sarà divertente aiutare il nostro cane a fare questi esercizi e allo stesso tempo lui imparerà ad utilizzare in maniera più consapevole le sue zampe anteriori e posteriori.

Sui social

Se vi state divertendo a sperimentare questi esercizi con il vostro cane per passare il tempo insieme, potete trovare nuove idee e sfide nel gruppo Facebook chiamato Tricks passion. All’interno di questo gruppo si stanno svolgendo ogni giorno diversi esercizi da condividere e varie sfide tra persone con la stessa passione e la voglia di mantenere in allenamento il proprio cane e di condividere insieme questo momento di tensione.

Buon allenamento!

