Cani e proprietari: come affrontare la notte di Capodanno e i botti dei petardi

Mi state chiedendo in tantissimi come ci si deve comportare con i nostri cani in occasione del Capodanno. Ci sono alcuni proprietari che vivono questa serata con qualche preoccupazione e altri che invece la sottovalutano un po’.

Non teniamoli fuori

Innanzitutto partiamo dal presupposto che tutti i cani vanno tenuti in casa la sera di Capodanno, o in una pensione di fiducia. I fuochi d’artificio sono tanto scenografici per le persone quanto spaventosi per gli animali in genere. Non è per niente una buona idea portare con sé il proprio cane in piazza o in posti all’aperto dove c’è musica a tutto volume, gente che festeggia, scoppia petardi e possono capitare imprevisti di ogni tipo. Anche i cani che normalmente vivono in giardino devono essere messi in un posto tranquillo al chiuso per evitare che scavalchino reti o fuggano via spaventati dai botti.

Un ambiente protetto

Se saremo fuori casa quella notte, un consiglio è quello di chiudere il nostro cane dentro al suo trasportino, se è già abituato a stare dentro per qualche ora. Si sentirà protetto dentro la sua tana e non avrà grossi problemi. In questa maniera evitiamo eventuali momenti di panico in cui potrebbe correre per tutta la casa cercando un nascondiglio e distruggendo tutto quello che trova. Se invece non è abituato a stare dentro al trasportino, si potrebbe preparare una stanza della casa in cui chiuderlo per quella sera. Magari lo mettiamo dove è abituato a stare di più e facciamo attenzione a chiudere bene porte, finestre e persiane. Togliamo tutti gli oggetti che potrebbero essere pericolosi e accendiamo la tv o la radio per nascondere i rumori che arriveranno dall’esterno. Lasciamo anche la luce accesa cosi da non fargli percepire il riflesso dei fuochi d’artificio.

Pasti e passeggiate a guinzaglio

Sarebbe meglio farlo mangiare la mattina o nel primo pomeriggio, poi non diamogli più nulla per evitare eventuali malesseri in nostra assenza. Cerchiamo di portarlo a passeggio durante il giorno per farlo stancare e teniamolo sempre a guinzaglio. Evitiamo di slegarlo o lasciarlo libero anche in zone familiari perché nel periodo di Capodanno potrebbe scoppiare un petardo o succedere qualche imprevisto. Ogni cane dovrebbe indossare sempre la targhetta identificativa attaccata al collare con il nostro numero di telefono, ma in questo periodo è fondamentale.

Mantenere un atteggiamento positivo

Se invece rimaniamo a casa con lui durante il momento dei botti e dei fuochi d’artificio, cerchiamo di comportarci in maniera corretta. Stiamo attenti a non rinforzare l’eventuale suo stato di agitazione evitando di accarezzandolo per rassicurarlo, in questa maniera gli confermeremo che c’è davvero una ragione per cui avere paura. Al contrario cerchiamo di rimanere calmi e allegri, comportiamoci normalmente e magari tiriamo fuori un gioco per distrarlo e far passare in secondo piano i rumori dei fuochi. Il massimo sarebbe organizzare un Capodanno tra proprietari di cani, devo ancora riuscirci anche io ma sicuramente sarebbe un ottimo modo per aiutarsi a vicenda e una serata divertentissima per tutti, umani e non.