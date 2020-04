Coronavirus: il concorso fotografico che premia gli scatti di una Padova insolita

In queste giornate Padovanità propone con l'intento di alleggerire la permanenza a casa, un concorso fotografico dove viene chiesto di immortalare la nostra città in questa anomala ed insolita prospettiva.

Come fare?

Gli scatti mandarci via e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com oppure per messaggio privato un'immagine o scorcio della nostra città che ha come sfondo questa situazione insolita. L'importante è che sia scattata a Padova, dovrete indicare il luogo preciso.

#Iorestoacasa

Per fare le foto si può benissimo scattarle da una finestra, da un balcone, dal giardino di casa. «Vi chiediamo espressamente di rispettare le disposizioni regionali e statali in materia di Covid-19, per cui restate a casa».

Fino a quando si può partecipare

Il concorso inizia lunedì 6 aprile e si concluderà alle 18 di domenica 3 maggio.

I premi

I primi tre classificati a insindacabile giudizio di Padovanità saranno graditi ospiti ad una delle prossime uscite.

Link per l'evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/819059358605290/

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.