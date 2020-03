Giochi in casa per bambini: i consigli al tempo del coronavirus

In questo momento difficile per la nostra Italia che, siamo fiduciosi, supereremo presto rispettando i provvedimenti attualmente vigenti, è necessario rimanere a casa e comprendiamo le difficoltà che può incontrare una famiglia con bambini.

Ed è per questo che vi proponiamo alcuni giochi, sia per far trascorrere ore serene ai vostri figli.

Ricordate quando da piccoli, durante l’ora di scienze, ci insegnavano a coltivare e far crescere le piantine nell’ovatta? Fatelo con i vostri figli, impegnateli ogni giorno ad aver cura del seme. A oggi, secondo le decisioni del Governo, rimarranno a casa fino al 3 aprile, il tempo necessario per fargli vedere i primi germogli e la vita. Prendete una ciotola, metteteci dell’ovatta, all’interno adagiate le lenticchie, i ceci, i legumi che avete in dispensa. E bagnatela. Incuriosite vostro figlio a controllarla ogni giorno e ad averne cura.

Date spazio alla creatività e fantasia: se avete dei cartoni, anche delle uova, create dei personaggi, colorateli, chiedete a vostro figlio cosa ci vede dentro, aiutatelo a immaginare. Tra il tran tran quotidiano, gli affari dell’ufficio e le scadenze da rispettare, non abbiate paura di risvegliare il bambino che è in voi.

Inventate una storia con vostro figlio, dategli un input e costruite insieme una favola: fate volare la sua e la vostra fantasia.

Giocate a Un-due-tre-stella! un grande classico dei giochi divertenti da fare con i bambini anche in spazi interni. Se avete un giardino e volete approfittare delle giornate di sole, ricordate di coprirlo e coprirvi bene, ma è meglio se rimanete in casa.

Disponete nel salone un percorso con un filo colorato (o dello scotch) e fatelo percorrere a vostro figlio senza uscire fuori, magari con delle richieste tipo grattarsi la testa o camminare a occhi chiusi.

Prendete la sua favola preferita e animatela: fate le vocine di ogni personaggio, magari in lingue inventate.

Giocate al face painting: provate a disegnarvi sul viso il vostro animale preferito, fatelo fare al vostro bambino e chiedetegli cosa lui vorrebbe sul suo.

Preparate una ciambella con i vostri bambini: mettete gli ingredienti in una ciotola e fate miscelare a loro.

Fate i pop-corn, guardateli scoppiare e scegliete un film o un cartone da vedere come al cinema: abbassate tutte le serrande per creare la giusta atmosfera

Quanti scatti di famiglia avete sul cellulare o sul tablet? Guardateli, ricordate il momento dello scatto e poi scegliete insieme i più belli.

E perché non usando la pasta farne delle collane? Proponetelo ai vostri figli, giocate con le ruote, con le penne e i maccheroni.

E ancora, con un cucchiaio e una pallina posata sopra, sfidatevi a chi riesce a fare il percorso più lungo senza farla cadere.

Create una capanna in salotto, mettetevi dentro e raccontate storie.

Tra poco sarà la festa del papà: aiutate i vostri bambini a scrivere delle letterine, a realizzare qualcosa di originale per il papà. Aiutatevi con i tutorial sul web, divertitevi con la porporina, con la colla e i colori.