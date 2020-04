Arriva il "Sistema Smart" per gestire i flussi di clienti nei negozi: l'invenzione tutta padovana

I commercianti, gli artigiani e gli imprenditori di tutta Italia sono alle prese con la riapertura, tra incertezza sulle norme, voglia di ricominciare e paura di non riuscire a tutelare la salute dei propri clienti. E come spesso accade nel nostro Paese - soprattutto nel tessuto imprenditoriale veneto - in questi momenti di crisi nascono idee e soluzioni brillanti che permettono alle imprese di risollevarsi e di ritrovare l’entusiasmo e la voglia di ripartire. Come nel caso di questa azienda "a conduzione familiare" di Piazzola sul Brenta.

"Sistema Smart"

Da un’idea dell’amministratore Walter Baldassa e del figlio Matteo Baldassa dell'omonima azienda Baldassa srl - che progetta e realizza impianti e quadri elettrici civili e industriali e opera nel campo dell'automazione e delle energie rinnovabili - è stato realizzato un "Sistema Smart" in grado di aiutare i commercianti a rispettare le disposizioni ministeriali nello svolgimento della propria attività, andando a contingentare il flusso di clienti all’interno dei locali aziendali ed evitando così assembramenti. Si tratta di un dispositivo dotato di sistema elettrico con radiocomando che permette, attraverso un semaforo posizionato all’ingresso delle attività, di gestire anche a distanza gli accessi. Spiega Walter Baldassa: «Amiamo il nostro lavoro e la nostra comunità, per questo abbiamo cercato di ideare uno strumento che permettesse alle attività commerciali della nostra zona di riaprire in sicurezza e di tornare a fare quello che più amano. Il nostro "Sistema Smart" nei primi tre giorni di promozione ha riscontrato un forte interesse e circa una quarantina di richieste. Questo testimonia la voglia degli imprenditori e commercianti veneti di ripartire, con le dovute misure di sicurezza che permettano loro di tutelare i propri clienti». Aggiunge Matteo Baldassa: «In questi momenti di difficoltà le aziende del nostro tessuto economico hanno sempre dimostrato il loro valore e la loro voglia di ripartire. Il "Sistema Smart" nasce da un’intuizione resa possibile dalla nostra struttura produttiva che realizza e assembla tutte le componenti nel nostro territorio e rendendo così agevole e tempestiva la consegna. Siamo sicuri che questo strumento aiuterà molte attività commerciali a riaprire in sicurezza».