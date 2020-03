Dalla Bassa a gran voce: «Riapriamo l'ospedale di Monselice, non si muore solo di Covid19»

Una pagina, aperta su Fb, che si chiama "Riapriamo l’ospedale di Monselice per la Bassa Padovana" e che sta suscitando discussione e interesse. Cliccando si trova subito questa dichiarazione, che evidenzia la posizione di chi la sta promuovendo, ovvero il fatto che “non si muore solo di Coronavirus”: «Sposiamo la battaglia del dottor Lunghi Francesco, altri medici e tecnici per non lasciare la bassa padovana (180mila cittadini utenti) senza sanità ordinaria. Seguiremo su questa pagina la proposta che presenta uno studio di fattibilità per riaprire in 10 giorni e rendere pienamente operativo in 20 giorni il vecchio ospedale di Monselice».

Comunità

In poche ore superate abbondantemente le seimila adesioni. Così scrivono gli amministratori della pagina: «Grazie a tutti per la partecipazione attiva che ci consente di diventare una comunità sempre più numerosa. La dimostrazione concreta che c’è un forte bisogno di un punto di riferimento sanitario per la bassa padovana. Seguiremo nei prossimi giorni l’evoluzione della situazione ospedaliera del nostro territorio e le iniziative di sindaci e medici. Intanto restiamo a casa se non ci sono motivi essenziali per uscire e contattiamo i numeri telefonici di riferimento in caso di necessità».

