Al duca d’Aosta sigla la partnership con l’imprenditrice Beauty Marianna Miola

È stata siglata la prima e importante collaborazione tra la boutique Al Duca d’Aosta, uno dei negozi di lusso della zona di via San Fermo e Marianna Miola, la famosa imprenditrice della bellezza. L’unione vedrà un’estate ricca di appuntamenti, precisamente per ogni venerdì dalle 15.30 alle 19.30, a partire da venerdì 17 Luglio.

La collaborazione

«Questa preziosa collaborazione – spiegano Mascia Bedin e Marianna Miola – nasce dall’idea di unire due eccellenze Padovane creando dei momenti di ritrovo e d’ispirazione per i nostri clienti. Il nostro sogno è quello di ricreare una sorta di salotto, in cui le nostre clienti possano sperimentare e toccare con mano le nuove tendenze del luxury e del beauty e dove possano confrontarsi tra loro». E’ la prima volta che Al Duca d’Aosta apre le porte al mondo del beauty permettendogli di incontrare il luxury, e non è un caso che per i suoi clienti selezionati abbia scelto proprio Marianna Miola, una professionista che con i suoi 27 anni di età si è affermata come la più giovane e stimata imprenditrice nel campo del Beauty. La boutique Al duca d’Aosta è riconosciuta all’interno del panorama Nazionale per la sua costante ricerca e attenzione ai trend, con una particolare sensibilità per ciò che è nuovo, originale e di qualità altissima, così come Marianna Miola, che ha fatto del beauty il suo sogno e il suo credo portandoli avanti con convinzione e determinazione, proponendo una gamma di prodotti di altissima qualità che le hanno già garantito risultati straordinari.