Miss Nonna Italiana 2019: sul podio anche una splendida 49enne di Vigonza

Lo scorso fine settimana, nell’area eventi di “Casa Dora” a Soresina, si è svolta la 15° edizione di "MISS NONNA ITALIANA", il primo concorso nazionale con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti e dedicato alle nonne di tutte le età.

Le finaliste

Con la presenza di un numerosissimo pubblico, 15 nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 42 anni la partecipante più giovane (la domenicana, comasca “d’adozione” Esperanza Polanco), 72 anni la nonna più grande in gara (la varesina Albertina Galliverti), hanno sfilato e si sono "sfidate" in varie prove, infatti, tutte le partecipanti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare e ballare con i propri nipoti, recitare una poesia, cantare una ninna nanna e cimentarsi in varie prove creative e sportive, per aggiudicarsi il titolo di "MISS NONNA ITALIANA 2019".

La fascia padovana

"MISS NONNA ITALIANA 2019" è STEFANIA PUGLISI, 45 anni, estetista, di Moncalieri (Torino), mamma di Sharon, Giorgia, Andrea e Vincenzo, di 25, 22, 15 e 7 anni e nonna di Ian e James, di 3 ed 1 anno. Stefania è una bellissima donna, solare e molto dolce, leggendo una commovente lettera che ha dedicato ai suoi nipoti, ha conquistato il pubblico e la giuria, aggiudicandosi il titolo di "MISS NONNA ITALIANA 2019". La fascia di "MISS NONNA FASHION" se l'è aggiudicata EUGENIA MIRON, 49 anni, magazziniera, di Vigonza, mamma di Ian ed Irina e nonna di Cristian, Daniel e Victoria, di 7, 4 e 3 anni.