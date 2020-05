Non solo supermercati: dall'intuizione di quattro ragazzi padovani nasce l'app “Schiva Code”

In principio fu “Code ai Supermercati live @ Padova”, gruppo Facebook con oltre 3.000 utenti iscritti, i quali per l'appunto segnalavano - indicando orario e luogo - la presenza di “traffico” all'ingresso dei market. Ora il progetto si è evoluto. Tramutandosi in App: dall'intuizione di quattro ragazzi padovani nasce “Schiva Code”.

“Schiva Code”

Realizzata da Diego Padovan, Jacopo Fincato, Gabriele Marcato e Matteo Carlo Carlucci, “Schiva Code” è un’applicazione gratuita per smartphone creata al fine di monitorare, segnalare e quindi “schivare” le code che inevitabilmente si creano all’ingresso di supermercati, farmacie, banche, negozi, uffici postali e così via, con lo scopo di evitare gli assembramenti e di aiutare le persone a convivere con questa realtà di ancora difficile comprensione. Il tutto al motto di “Vedi. Segnali. Schivi”: i creatori assicurano che l'applicazione è stata appositamente resa «semplicissima e funzionale in modo che possa essere utilizzata da tutti, anche dai meno pratici di tecnologia o dagli agli anziani che troppo spesso vengono tagliati fuori da questi mezzi. La nostra applicazione non richiede alcuna registrazione, login o accesso particolare, è sufficiente scaricarla ed avviarla e al primo avvio verrà richiesto di scegliere fino a 3 comuni o località preferite in modo poi da poter visualizzare i risultati di quest’ultimi. Questa scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento e sarà sempre possibile effettuare una ricerca in qualsiasi altro comune italiano, perché abbiamo deciso di estendere il progetto a tutta la Penisola».

Segnalazioni

Proseguono i creatori di “Schiva Code”: «L’utente può effettuare segnalazioni in maniera altrettanto semplice, scegliendo il comune o la località interessata, l’orario, l’esercizio commerciale, e indicando quante persone sono in coda o eventualmente può aggiornare con dati più recenti segnalazioni già inviate da altri utenti. L’applicazione inoltre non richiede l’utilizzo del Gps, non riceviamo né trattiamo alcun dato sensibile dell’utente se non le informazioni da lui volontariamente inserite e strettamente legate alla segnalazione (località, orario, numero di persone in coda)». Al momento l'app “Schiva Code” è scaricabile solo dagli smartphone Android, ma è in lavorazione una versione compatibile anche con il sistema operativo iOS per iPhone e iPad.