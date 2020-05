Festa della mamma: curiosità, origini e idee regalo originali

La festa della mamma è una festività civile dedicata alla maternità. Un giorno celebrato in tutto il mondo, ma in date diverse. Infatti, in Italia così come negli Stati Uniti, Australia e Giappone cade la seconda domenica di maggio, mentre in Spagna si festeggia la prima domenica di maggio, nei paesi balcani l'8 marzo, a San Marino si festeggia il 15 marzo e in diversi paesi arabi coincide con l'equinozio di primavera.

La festa in onore delle mamme si diffuse nel nostro paese a partire dalla metà degli anni '50, e secondo alcuni fonti inizialmente si celebrava l'8 maggio, solo successivamente si decise di spostare la data alla seconda domenica di maggio.

Un giorno unico per celebrare la maternità e la figura delle mamme di tutto il mondo; infatti, i bimbi regalano alle loro madri lavoretti realizzati a scuola, disegni e poesie.

Festa della mamma 2020

Domenica 10 maggio sarà la festa della mamma, una ricorrenza dove i bambini regalano alle loro madri graziosi lavoretti realizzati a mano, disegni e poesie. Ma non solo i bambini, la tradizione vuole, infatti, che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori dai propri figli, di qualunque età. Amore e creatività sono le parole d'ordine, per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. Se non avete idea di cosa regalare alla vostra mamma nel giorno della sua festa, ecco alcuni consigli utili e originali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cosa regalare per la festa della mamma

Se non avete idea di cosa regalare alla vostra mamma nel giorno della sua festa, ecco alcuni consigli utili e originali: