"My funny quarantine": l’allegro video dell’associazione Play e della scuola Gershwin

Funkfara Street Band è un laboratorio didattico di strumenti a fiato e percussioni composto da musicisti, ballerini, sommozzatori, neogenitori, gente in pigiama e gente in parrucca di età compresa tra 1 e 99 anni. Ormai tutti in quarantena da settimane, propongono una versione di un famosissimo brano soul, quello che il pubblico chiede ai musicisti ad ogni concerto, proprio quello che fa "Naa, naa, naa". Capito quale? No!? Allora ecco il video pubblicato su facebook.

Trombe: Giulia Chiesa, Silvio Ripamonti, Nico Conve, Enrico Brescacin, Giulio Carraro, Anna Trento

Sax soprano: Marcello Lombardi, Giulio Gavardi

Sax alto: Antonio Schiavi, @Martha Lanaro, Alessandro Carraro, Gian Pietro Pavan, Francesca Papais, Beatrice Gabusi, Stefano Menè, Nicola Lombardi

Sax tenore: Andrea Turino, Michele Giusto, Lorenzo Boscato

Sax baritono: Yuri Argentino

Tuba: Glauco Benedetti

Tromboni: Andrea Vedovato, Marco Convertino

Percussioni: Andrea Davì, Alice Caruso, Jacopo Bettega, Lorenzo Luppi, Jaume Percu , Nicola Resta

Thanks for audio mix Leonardo Ardillica

PS: Funkfara Street Band é un laboratorio/progetto di Associazione PLAY in collaborazione con Scuola di Musica Gershwin

