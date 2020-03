MilanStardust attiva il servizio a domicilio per tutti

Il MilanStardust di Albignasego si è adeguato in questo periodo così difficile, al servizio a domicilio per tutte le persone che oltre a voler degustare i piatti della Tradizione Veneta, necessitano di avere a casa pasti e Pasticceria..un esperienza di grande spessore premiata dai clienti e non.

Grazie a Tutti da Lorena e Catia

