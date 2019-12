Una 53enne di Brugine protagonista del calendario di "Miss Mamma Italiana Gold 2020"

Nell’area eventi del ristorante “Amolara” di Adria, organizzata dalla TE.MA Spettacoli di Paolo Teti, si è svolta la presentazione ufficiale del Calendario dell’anno 2020 di “Miss Mamma Italiana GOLD”.

Quinta edizione

“Miss Mamma Italiana” giunto quest’anno alla sua 27° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle Mamme, diviso in tre categorie: dai 25 ai 45 anni (il cui Calendario sarà presentato sabato 28 dicembre a Gatteo Mare - Riviera Romagnola), dai 46 ai 55 anni per la “categoria Gold” e oltre i 56 anni per la “categoria Evergreen”. Protagoniste degli scatti del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana Gold” (quello di quest’anno è il 17° Calendario), eseguiti dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2019 del Concorso, capitanate dalla splendida 46enne romana Sabrina Bruna vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Gold 2019”. Nel mese di giugno trova spazio anche Rosy Pozzato Pasotti, 53 anni, imprenditrice di Brugine, mamma di Davide e Francesca, di 21 e 18 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Solare 2019”.