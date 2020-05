Mister Italia 2020: Continuano le selezioni, terzo classificato un ragazzo di Granze

Continuano le selezioni online di Mister Italia, concorso di bellezza maschile italiano nato nel 1983 collegato ai maggiori contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International e altri ancora. Questi i vincitori della selezione settimanale di Mister Italia Online: Elio Ministeri di Venezia che si è aggiudicato il titolo Mister Italia Web, alle sue spalle Mattia Ascone, 24enne di Novara, e in terza posizione si è piazzato si è piazzato Tudor Bani di Granze che ha vinto il titolo di Mister Italia Web 3° classificato,.

Le selezioni

Il padovano, ventisei anni, alto 186, capelli e occhi marrone, modello, abbina al lavoro in un hotel le sfilate sulle passerelle. La selezione come tutte le altre selezioni online fino ad ora organizzate, è valida a tutti gli effetti per l’edizione di Mister Italia 2020, i vincitori potranno accedere alle finali regionali (Covid19 permettendo) e alla Finalissima Nazionale in programma come lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro (Udine). A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno.