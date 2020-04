Si apre la nuova era del Muba di Battaglia, ora si naviga anche il web

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Muba, il museo dei barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo civico della navigazione fluviale, segue la corrente virtuale e rinnova il suo canale YouTube. In questo periodo di emergenza Coronavirus che ha imposto la chiusura della sede espositiva, il Muba aderisce alla campagna lanciata dal MiBACT #LaCulturaNonSiFerma, pubblicando foto, video, curiosità, attività per bambini e molto altro nei propri canali social (Facebook e Instagram).

«Si apre la nuova era del MUBA. Navighiamo il web!»

Dal 9 aprile nel canale YouTube del Museo sono state finalmente pubblicate le interviste realizzate ai barcari negli ultimi anni, con tantissimi racconti e aneddoti dal mondo della navigazione fluviale. La vita di bordo scandita dalle mille fatiche quotidiane, le abilità dell'esser barcaro e la nostalgia nel pronunciar la parola casa (e in alcuni frangenti anche la parola barca!!!), senza dimenticare il momento conviviale con le ricette tipiche cucinate nella fogara (la cucina della barca) e molto altro: un enorme patrimonio culturale raccolto in questi ultimi anni attraverso le tecnologie digitali.

Le testimonianze dei barcari

Gli argomenti svelati dai barcari sono ora disponibili al pubblico attraverso la piattaforma YouTube, ma gli operatori del Museo hanno rivelato che il materiale registrato è molto e una seconda raccolta di video verrà pubblicata prossimamente. Il Museo della Navigazione Fluviale vuole così offrire una speciale opportunità in questo momento di emergenza sanitaria. In attesa che la situazione si ristabilisca e i visitatori possano andare al Museo per ascoltare di persona la voce dei barcari e fare loro domande per saperne di più! Le testimonianze dei barcari sono un valore aggiunto all'esperienza culturale della visita guidata condotta dalle ottime guide del Museo.

In attesa di riaprire

Le visite “barcare” si svolgono nel fine settimana, sabato e domenica alle ore 16 e riprenderanno non appena il Museo potrà svolgere le sue regolari funzioni. Nel frattempo, l'appuntamento con i barcari è su YouTube!

