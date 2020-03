Hashtag #museiapertimuseichiusi, il Museo dei barcari si racconterà con foto e video

Il MUBA, il Museo dei barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, informa che, a seguito del DPCM 8 marzo 2020, resterà chiuso fino al 3 aprile 2020 per contrastare la diffusione del virus COVID-19. Durante il periodo di chiusura al pubblico il Museo aprirà le sue porte virtuali, coinvolgendo i visitatori attraverso i propri canali social Facebook e Instagram.

Hashtag #museiapertimuseichiusi

Seguendo l'hashtag #museiapertimuseichiusi, ideato dal Museo Tattile Varese, il Museo dei barcari si racconterà con foto e video per far conoscere aneddoti e curiosità dal mondo della navigazione fluviale. Lo scopo dell'iniziativa è di mantenere viva la relazione con gli utenti, per sopperire, in questo momento di chiusura forzata, ad una delle mancanze primarie dell'essere Museo: l'apertura al pubblico.

Un museo vivo

Il Museo dei barcari continua quindi ad essere vivo: oltre alla comunicazione con i visitatori virtuali di oggi, gli operatori stanno studiando nuovi progetti e nuovi percorsi per i futuri visitatori, grandi e piccini, nella speranza di poterli proporre non appena l'emergenza Corona virus sarà rientrata e il Museo sarà di nuovo aperto al pubblico.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate)

- info@museonavigazione.eu

- tel. 049525170

- sms/whatsapp 3456822956

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Instagram: https://www.instagram.com/museo_navigazione_fluviale/

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)

Vota il Museo della Navigazione Fluviale – Luogo del Cuore FAI 2018!

https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-della-navigazione-fluviale?ldc

oppure in modalità cartacea presso il Museo.

Per informazioni https://museonavigazione.eu/it/vota-il-museo/