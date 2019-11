In arrivo Quattro Zampe in Fiera: la festa delle discipline cinofile

Sabato 9 e domenica 10 novembre si svolgerà a Padova la Quattro zampe in fiera, un’esposizione completamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe. All’interno verranno presentate tutte le ultime novità sia in campo oggettistico sia le innovazioni più improbabili. Troveremo qualsiasi tipo di collare, guinzaglio, antiparassitario, alimento adatto per ogni esigenza e i nostri cani potranno provare le cucce più confortevoli. Ci saranno degli stand dedicati alla vendita di oggetti utili, altri dedicati ai servizi e alle consulenze, altri ancora saranno attrezzati con delle palestrine per i cuccioli cosi da abituarli a tutti i tipi di superfici e dove si potranno divertire con qualche gioco. Per i cani adulti invece non mancheranno stand con dei giochi di attivazione mentale per divertirli anche a casa e renderli sempre più propositivi.

Due giorni

Durante questi due giorni anche io sarò presente nel padiglione delle attività sportive insieme al centro cinofilo Dog Talent di Roberta Boscolo. Saremo a disposizione insieme a tutto il nostro staff per far provare varie discipline cinofile a chiunque voglia cimentarsi con il proprio cane. Stiamo organizzando delle esibizioni di educazione base in cui spiegheremo la corretta gestione del proprio cane, faremo delle dimostrazioni di varie discipline sportive cinofile e daremo l’occasione di provare i primi approcci a chiunque sia interessato o semplicemente incuriosito.

Gare

Ci saranno delle divertenti gare di richiamo, dei giochi da fare insieme al proprio cane e daremo tutti i suggerimenti utili per chi ha qualche problema di gestione. Durante la fiera ci saranno tante persone, altri animali e capiteranno dei momenti in cui ci sarà della musica o qualche rumore nuovo. In questo senso ci tengo a fare delle raccomandazioni utili per evitare di far passare un brutto fine settimana ai nostri cani.

Con l'amico a 4 zampe

La bellezza di questa fiera è anche avere la possibilità di portare con sé il proprio amico a quattro zampe cosi da poter fare insieme le attività proposte. Ogni proprietario però deve essere in grado di capire se l’ambiente è adatto al proprio cane, chiedersi se è abituato a vedere cosi tanto movimento e se di solito non ha problemi quando sente dei rumori. Altrimenti si potrebbe scegliere di fare un giro durante la fascia oraria meno movimentata (la mattina presto o il tardo pomeriggio). E’ meglio avere con sé dei biscottini da dare al cane per motivarlo nel caso ci siano delle situazioni di disagio durante il giro in fiera. Una buona abitudine è quella di non tirare il proprio cane per fargliene conoscere un altro perchè alle presentazioni ci hanno già pensato loro a distanza e spesso questa esuberanza del proprietario potrebbe portare a litigi o a inutili stress per il cane. Durante le attività proposte in fiera, cercate di parteciparvi senza forzarlo ma solo se appare collaborativo e a suo agio, altrimenti assistere da spettatori non sarà meno divertente!

Ricordarsi

Ricordiamoci sempre di girare con una ciotolina portatile e l’acqua. Ce ne saranno a disposizione all’interno della fiera ma per sicurezza è meglio che ognuno abbia la propria. Infine non scordiamoci i sacchettini igienici perché è una nostra responsabilità raccogliere i bisogni del nostro cane in qualunque luogo ci troviamo. Vi aspetto la prossima settimana!