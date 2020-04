Nasce radio naviglio: i chioschi sul lungargine Piovego entreranno dentro le case

Il Covid 19 non ferma i Navigli. Non ferma la voglia degli organizzatori di regalare comunque musica e divertimento ai giovani. Quest'anno non potranno esserci i tradizionali chioschi sul Piovego, la movida a due passi dall'Università, ma il modo per essere presenti lo hanno trovato comunque: dal 6 maggio apre Radio Naviglio. Online 24 ore su 24 sul sito radionaviglio.it, tutto quello che fisicamente avveniva solitamente sul lungargine si sposterà sulle frequenze online, compresi i contest di musica e Miss Naviglio.

Spritz World Record e Miss Naviglio online

Non mancherà neanche lo Spritz World Record: ci si potrà collegare simultaneamente attraverso una delle tante piattaforme di videochat “riemerse” in periodo di Coronavirus, alzando tutti insieme i calici in diretta. Mentre per Miss Naviglio ci saranno foto e sfilate fatte direttamente da casa dalle concorrenti (erano già molte le iscrizioni pervenute). «Per noi la delusione di non poter offrire anche quest'anno dei momenti di spensieratezza e di svago è stata tanta, insieme ai danni economici incalcolabili per gli operatori e per i baristi» evidenzia Chicco Contin, ideatore e storico gestore dei Navigli «ma ci rendiamo conto che la salute viene prima di tutto, che questo momento è difficile per tutti e ci siamo adeguati. Non potevamo però restare fermi, perché non è nelle nostre corde. Le nostre menti sono sempre in fermento e quindi in poco tempo abbiamo immaginato come poter comunque arrivare ai nostri giovani, che in questo momento stanno facendo un grande sacrificio rimanendo in casa, in molti casi lontano da famiglie e amici. La radio nasce come strumento che unisce chi fisicamente è lontano e che lega tutti gli ascoltatori su un unico canale, quindi abbiamo pensato che potesse essere il collante giusto per far arrivare i Navigli dentro le case di tutti».

Online dal 6 maggio

La radio quindi sarà online dal 6 maggio, mentre per conoscere la programmazione bisognerà aspettare ancora qualche giorno: «La stiamo ultimando, ma è praticamente pronta. Ci saranno sorprese ogni giorno e tanto divertimento. Da quello che sta accadendo in questi ultimi mesi abbiamo capito che la gente ha bisogno di uno spirito diverso, altrimenti rischiamo di salvarci dal virus ma di uscire tutti depressi da questa fase storica epocale. Per noi sarà un esperimento, e ci auguriamo di raggiungere il nostro obiettivo che è quello di fare compagnia con leggerezza, senza volgarità, diventando un punto di riferimento per i padovani» chiude Chicco Contin.

Un progetto che continuerà anche dopo l’emergenza

Radio Naviglio non si fermerà quando l'emergenza sanitaria sarà superata. Rimarrà online anche successivamente, e quando tutto tornerà alla normalità, sarà una costola forte dello storico evento in strada.

