"Aiutiamo il canile di Rubano": sabato Risica & Rosica torna a raccoglie fondi per i tetti delle cucce

Dopo la riuscitissima iniziativa del mese scorso, il negozio Risica&Rosica di via Montà 98, sabato pomeriggio (14 dicembre) dalle 16 riprenderà la raccolta fondi per l'acquisto di tetti coibentati per gli ospiti a quattro zampe del Canile di Rubano. L'iniziativa si inserisce tra le attività che il fornitissimo negozio propone ai suoi clienti. Il punto vendita è sempre stato vicino alla struttura che accoglie decine di cani e gatti. Fino alle 19.30 sarà possibile fare una donazione e acquistare il calendario i cui proventi verranno destinati al Canile.

La vendita dei calendari

Monica, una delle titolari, spiega così l'iniziativa: «Da diversi anni lavoriamo con il canile di Rubano. Queste iniziative consentono di migliorare la struttura: i cani saranno protetti dalla pioggia, dal caldo, dal freddo e dalle intemperie che li debilitano. Per tutto il pomeriggio sarà presente in negozio una referente del canile che darà tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ci saranno anche i calendari del 2020. Sotto Natale è bello dare un contributo e pensare ai nostri amici a quattro zampe».