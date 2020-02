Tra promesse d'amore e tradizioni: ecco perché la festa di San Valentino è legata a Monselice

Monselice festeggia San Valentino con un ricco programma di eventi ed appuntamenti culturali e ludici dedicati a grandi e piccini. La festa ruota attorno al pellegrinaggio spontaneo all’Oratorio di San Giorgio, dove, secondo una tradizione plurisecolare, sono custodite le spoglie di San Valentino. Qui nel pomeriggio del 14 febbraio, si ricevono le piccole chiavi dorate benedette, un tempo simbolo di protezione contro l’epilessia, oggi simbolo di fortuna e buona salute. E qui, in uno dei luoghi più suggestivi del Veneto, gli innamorati si scambiano promesse d’amore.

Per l’occasione nei giorni 14, 15 e 16 febbraio la città si anima con la festa di San Valentino. In Piazza Mazzini venerdì 14 e sabato 15 ci sarà la “Piazza del Cuore”, un mercatino di golosità e di idee regalo artigianali sul tema del cuore, dell’amore e dell’amicizia. I negozi saranno aperti con vetrine a tema, sconti e proposte ad hoc. Tra le iniziative culturali spicca l’apertura dei monumenti principali con biglietto ridotto o altre iniziative e agevolazioni. Sono previsti concerti, mostre e laboratori.

Il 14 febbraio i ristoranti cittadini propongono un menù speciale di san Valentino. Inoltre partecipando al concorso “La foto del cuore” si possono vincere fantastici premi.

Tra gli spettacoli musicali si segnalano:

Venerdì 14 febbraio alle ore 21 in Piazza Ossicella concerto-spettacolo “ Voglio tornare negli anni ’90 ”,

”, Domenica 16 alle ore 17.30 in Piazza Mazzini concerto con Cristiano Malgioglio.

I luoghi romantici a Padova

I luoghi romantici in una città magica come Padova proprio non mancano. Se dopo la serata al ristorante o dopo esservi goduti uno spettacolo a teatro vorreste passeggiare per il centro vi consigliamo di vitare:

Prato della Valle;

spostandovi verso il Santo poi il canale Santa Chiara;

il ponte Gregorio Barbarigo

Riviera San Benedetto;

il ponte dei Tadi;

Il Ghetto;

Piazzetta San Nicolò;

la Specola.

Insomma, difficile non innamorassi a Padova. Sono luoghi vicini che si possono vedere tutti tra una passeggiata e la ricerca di un bacio.

In provincia

In provincia non si contano nemmeno, son talmente tanti i luoghi dove potersi scambiare le promesse d’amore che è difficile elencarli tutti. Ma certo non si possono tralasciare i colli Euganei, magari tra un tramonto e un’escursione ci si potrebbe fermare in qualche azienda agricola a brindare con un po’ di vino buono. Poi, Montagnana, Este, Monselice, Cittadella, tutte le città murate per intenderci. Ciò che però più conta non è tanto il luogo o la location da sogno, che come abbiamo visto la città euganea ne è piena, ciò che proprio non deve mancare è l’amore e il coraggio di viverlo insieme.