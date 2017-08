Rifiuti domestici nei cestini dei parchi pubblici: il sindaco di Agna sceglie la linea dura

Gianluca Piva, sindaco del Comune di Agna segnala che ogni giorno vengono trovati rifiuti all'esterno dei cassonetti dei parchi pubblici e sollecita chi dovesse notare qualcosa a segnalarlo tempestivamente.

DURANTE IL MERCATO. "Quasi tutti i giorni troviamo rifiuti domestici nei cestini rifiuti dei parchi, giardini e piazze: questa è pura maleducazione e anche si configura come abbandono di rifiuti. Capita sia durante la settimana che nelle domeniche di mercato, dove qualche furbetto è avvezzo a lasciare rifiuti domestici assieme a quelli prodotti dagli ambulanti. Ahimè non e' semplice beccarli, perché sfruttano gli orari mattutini o di tarda serata quando c'e' poca gente in giro, quindi difficilmente qualcuno li nota".

NUMERO CELLULARE. "Sono proprio stufo di questi vigliacchi maleducati che creano solo disagio e costi a tutta la Comunità. - spiega il sindaco Piva- Vanno individuati e sanzionati. Se qualcuno avesse delle segnalazioni o degli indizi su chi abbandona i rifiuti, contatti il nostro vigile o direttamente me al 3488827378; manterremo il massimo riserbo, così magari potremmo scovare e punire i responsabili. In ogni caso la nostra polizia kocale sta indagando anche tramite le telecamere di video-sorveglianza."