Ancora rifiuti abbandonati nel comune di Agna: "Pugno duro contro questi scellerati"

Altro abbandono di rifiuti ad Agna. Si tratta della zona di via Sant'Orsola in località Frapiero. Si tratta di materiale di origine domestica e di una televisione. Il sopralluogo è stato fatto da Gianluca Piva sindaco di Agna, assieme all’assessore all’ambiente la dottoressa Rampazzo.

IL SINDACO

"Non è la prima volta che sul nostro territorio comunale abbandonano rifiuti. Ovviamente con la polizia locale svolgeremo le indagini del caso. Chiediamo ai nostri cittadini di segnalarci persone o fatti che ci possano aiutare ad individuare questi scellerati che inquinano senza alcun rispetto per il territorio – commenta il Sindaco Gianluca Piva. Questi gesti causano enormi danni non solo all'ambiente ma anche alle tasche dell’intera collettività dato che lo smaltimento e la pulizia hanno costi elevati e sono a carico di tutti noi. Con la nostra polizia locale – conclude Piva - abbiamo avviato le indagini per scoprire i responsabili che io considero semplicemente dei delinquenti sciacalli dell’ambiente e della natura. Per segnalazioni ufficio della Polizia Locale 0495381009 o direttamente cell. Sindaco 3488827378".