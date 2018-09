La denuncia: "Divieto assoluto di affissione in Ognissanti, questo sconosciuto"

Riceviamo e pubblichiamo:

"E' apparso un manifesto per una manifestazione, peccato che sui muri interni della Porta Ognissanti (detta Portello) viga il divieto assoluto di affissione. Al momento della recente ristrutturazione e pulizia della porta sono stati rimossi i pannelli in plexiglass su cui venivano affissi tutti i manifesti e dal momento della loro rimozione aleggiava un certo timore di rivedere qui muri appena puliti ricoperti di manifesti contro manovre conto governi di ogni colore, ma, caso vuole, mai contro l'ignoranza e l'inciviltà. Eppure l'estate è passata indenne, ma con i primi movimenti universitari del quartiere, ci risiamo. Ci si era raccomandati col comune di ripristinare i pannelli in plexiglass o quantomeno di fornire anche in piazza dei tabelloni per le comunicazioni: l'impronta studentesca del quartiere è chiara e forte ed è anche giusto che ci si lamenti per la mancanza di questi spazi, però questa non può essere un deterrente per lordare le mura appena pulite: mi auguro che l'associazione che ha organizzato questa legittima manifestazione pulisca e faccia più attenzione in futuro".