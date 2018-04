Anima Critica denuncia: "Il degrado da abbandono dell'ex Hotel Italia"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Anima Critica:

La denuncia

"A 2 passi dalla zona pedonale...in via Mazzini,praticamente in pieno centro di Abano Terme,vi è il vecchio Hotel Italia,chiuso da alcuni anni,che versa in uno pietoso stato di abbandono. ​Praticamente la folta vegetazione selvaggia lasciata nella più completa incuria...si stà lentamente ma inesorabilmente "mangiando"la muratura portante, impadronendosi completamente della struttura in evidente ed avanzato stato di degrado da abbandono...una vera tristezza che colpisce la fantasia dei passanti,pensando alle migliaia di turisti che avevano soggiornato precedentemente negli anni in quel posto. Vetri rotti,pareti scrostate e dense di muffa, completano purtroppo un quadro già molto critico... Sarebbe giusto trovare una soluzione eco-compatibile per quegli alberghi ed hotel dismessi, che negli anni hanno dovuto chiudere l'attività economica nella famosa località termale di Abano terme.

Certamente non è di facile soluzione trovare un modo per superare questo tipo di problemi che si presentano di volta in volta nelle aree private...pur tuttavia di accordo con l'amministrazione comunale và ricercata una soluzione compatibile, che coniughi le strategie economiche di parte, con gli interessi di vivibilità ed interesse di decoro paesaggistico urbano".