Anima Critica denuncia: "Immondizia gettata nel lungargine del Brenta"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Anima Critica:



"Non è un sogno...ma la pura verità! Anche se spesso a quanto pare, la realtà supera di gran lunga il peggior incubo...

Siamo nel lungargine del fiume Brenta,a ridosso con la confluenza con il Muson Dei Sassi,in zona Isola di Torre a Pontevigodarzere al confine con il Comune di Cadoneghe.

Sacchetti in plastica di ogni formato e colore sparsi tra gli arbusti l'erba e la vegetazione di ciò che "rimane" del "Parco del Brenta", un area protetta,in teoria,che andrebbe tutelata e valorizzata...e che invece le Istituzioni preposte non riescono a difendere dall'impatto brutale di "orde barbariche" che si accaniscono inesorabilmente nel deturpare ed avvelenare l'ambiente,patrimonio e BENE COMUNE della collettività! Ma quando cesserà questo scempio contro il nostro habitat?"

Le foto di Anima Critica