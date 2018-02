Anima Critica denuncia: "Piantumare alberi nell'area verde di Padova est"

Riceviamo e pubblichiamo da Anima Critica:

L'area di Padova est è trafficatissima e molto inquinata...un coacervo di strade,tangenziali,ponti e viadotti mastodontici a ridosso di un autostrada,hanno ridotto quell'area in una zona da vero incubo urbano,uno stress viabilistico che ha irrimediabilmente snaturato l'intera zona rendendola "inospitabile". Una "zona di passaggio",da autentico INCUBO URBANO, da cui correre via veloci,scappare dalla bruttezza paesaggistica...dall'inquinamento che toglie il respiro,un posto nel quale nessuno vorrebbe certamente vivere. Indispensabile sarebbe dunque piantumare degli alberi per ridare un minimo di ossigeno vitale,tentando di combattere le polveri sottili,in quel terreno degradato che sembra una "terra di nessuno", di Fronte al Net Center,alberi,alberi ed ancora alberi...per ridare dignità ad una parte della città di Padova devastata e resa irriconoscibile dallo smog e dal catrame.