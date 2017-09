Anima Critica denuncia: "Anche i murales deturpano la Chiesa di Sant'Agnese"

Riceviamo e pubblichiamo da Anima Critica:



"Non bastava l'incuria ed il degrado provocato dalle erbacce contro le pareti del famoso monumento medievale di Padova di via Dante risalente al 1200...oltre al decadimento generale che ad esempio stà sbriciolendo pian piano il colonnato d'ingresso...le muffe le incrostazioni,i fumi da gas di scarico che anneriscono l'antica muratura...

C'è un MURALES GIGANTE a ridosso della parete nella via omonima che dà il tocco di grazia al dissesto generale della chiesa di Sant'Agnese,possibile che nessuno intervenga?

Il cartello del Comune di Padova affisso e pastrocchiato dai graffittari, è risalente al 2013,ma che cosa è stato fatto finora per tentare di salvare e restaurare l'edificio?

Apparentemente NULLA! Solo un impalcatura montata che fa brutta mostra di sè,ma è possibile che non vi sia una sana indignazione da parte dell'autorità pubblica competente?

Non è possibile assistere a questo sfregio del nostro patrimonio storico architettonico,culturale e religioso, senza provare l'amarezza e la delusione che attanaglia l'animo,è una vergogna inaudita!"