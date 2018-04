Anima Critica: "Finalmente installa la recinzione pedonale sul Lungargine"

Riceviamo e pubblichiamo

"Finalmente è stata installata la recinzione pedonale tra il Piazzale Castagnara e via Lungargine,a 2 passi da via Italo Bordin(Comune di Cadoneghe) vicino il Bar da Momi,nel passaggio pedonale corrispondente il marciapiede. Dopo le varie segnalazioni di sollecito da parte di Anima Critica,il parapetto pedonale è ormai opera conclusa ed un fatto acquisito! Un ringraziamento sincero alle Istituzioni dell'amministrazione comunale di Cadoneghe, che hanno raccolto la segnalazione e fatta propria. L'intervento era naturalmente necessario e cosa urgente, indispensabile per ovviare al fatto che Il passaggio era alquanto pericoloso, poichè vi era un salto di alcuni metri che separava un terrapieno delimitante una piccola area verde,insomma una piccola scarpata di diversi metri. I pedoni rischiavano un salto nel vuoto che poteva avere spiacevoli conseguenze... un tratto molto frequentato, specialmente al sabato mattina da molte persone che si recano al mercato...