Anima critica denuncia: "Divelte le recinzioni in via Fornace Morandi"

La denuncia di Anima Critica:

"In via Fornace Morandi (Pontevigodarzere / San Carlo) è stata divelta la recinzione che delimita l'area del viadotto per Limena,di fianco al confine che delimita la proprietà dell'ex SUPERMERCATO FAMILA,vicino vi passa anche l'autostrada A4,una zona dunque molto sensibile e strategica anche e soprattutto da un punto di vista viabilistico del nord della città di Padova

Và da sè che il luogo è una sorta di Terra di nessuno,un postaccio della disperazione dove vi trovano spesso rifugio e riparo sbandati e senza fissa dimora,i fossati e tutt'intorno è un fiorire di resti di rifiuti ed improvvisati bivacchi,il freddo impietoso di questi giorni fa riflettere sulla continua ed inesauribile EMERGENZA UMANITARIA che mette in ginocchio ogni anno, l'impegno delle amministrazioni comunali, impossibilitate spesso a fronteggiare tutte le richieste e le necessità di solidarietà umana. Vi è poi un altro varco divelto a ridosso della ferrovia che andrebbe recintato onde evitare pericolose intrusioni che può mettere a repentaglio la sicurezza dei treni in transito"