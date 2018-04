Anche Armando Cominato appoggia la candidatura di Michele Sigolotto a sindaco di Borgo Veneto

Da Santa Margherita ora arriva a Michele Sigolotto l’appoggio anche di Armando Cominato, vice di Gusella, che ha confermato di aggiungersi alla squadra del candidato sindaco per il neonato comune di Borgo Veneto.

Riceviamo e pubblichiamo:

Spiega Cominato: "Ho scelto di dare il mio contributo alla candidatura di Sigolotto in quanto lo ritengo la persona più adatta per amministrare il nuovo comune di Borgo Veneto. Non continuerò l’avventura amministrativa con l’ex sindaco di Santa Margherita d’Adige in quanto negli ultimi mesi spesso sono stato messo di fronte al fatto compiuto, su scelte politico-amministrative a volte discutibili che erano di rilevanza strategica per il futuro del nostro territorio, decise a tavolino in sedi politico-istituzionali nelle quali non mi riconosco. Ho ritenuto comunque di portare a termine il mio compito nella maggioranza in ottemperanza al mandato che avevo ricevuto dagli elettori cinque anni fa".

Armando Cominato ex vice sindaco di Santa Margherita d'Adige