La strada dissestata e piena di buche del Monte Rua: la denuncia di Anima Critica

"Chi si reca in questi giorni, lungo la strada che conduce al Monte Rua (Comune di Torreglia) nel Parco Regionale dei Colli Euganei, magari per fare un escursione/visita "Spirituale" all'Eremo dei Camaldolesi di Monte Rua, fondato nel 1530 ed abitato ancora oggi dai Frati Camaldolesi oppure per gustare un piatto tipico al ristorante Rifugio Monte Rua, deve fare i conti con una strada dissestata e piena di buche pericolose", spiega il comitato ambientalista.

"Soprattutto rischiano davvero grosso in discesa i motociclisti e ciclisti, i quali (la categoria più esposta al pericolo...) rischiano di sbalzare di sella per i crateri stradali, un fondo strada potenzialmente da "suicidio".- concludono - È assolutamente urgente mettere in sicurezza ed a norma quella strada, non è possibile che quel tratto cosi turisticamente frequentato presenti un dissesto stradale che espone al pericolo incidenti tutto il traffico di passaggio".



Monte Rua - Anima Critica: https://youtu.be/XK4X0BiOGj8