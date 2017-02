Inseparabili, chiusi in un canile da 10 anni: appello per l'adozione di Pino e Spino

Riportiamo e pubblichiamo l'annuncio per l'adozione di Spino e Pino:

Spino e Pino sono due vecchini entrati insieme in canile a Padova ben 10 lunghissimi anni fa. Hanno condiviso sempre lo stesso box di cemento e, dal lontano 2006 non ne sono mai usciti.



Non vi pare sia giunto il momento di fargli conoscere il mondo che c'è fuori?

Spino è bianco e nero nato ed è nel 2004; Pino è nero focato ed è nato nel 2005. Sono molto timidi e sarebbe bello trovare per loro una famiglia che li accolga nonostante le loro paure, dando loro il tempo di acquistare fiducia un poco alla volta. Non chiedono molto, se non una casa con un giardino per potersi ambientare gradualmente alla vita in famiglia.

Pino è un po' più coraggioso mentre Spino ha bisogno di tranquillità e pazienza per recuperare un passato non troppo felice.

Non hanno problemi con gli altri cani e sono molto legati tra loro.

Diamogli una possibilità, non lasciamo che finiscano la loro vita in canile.

Grazie!

Silvy: 3200729700 - silvyp26@libero.it