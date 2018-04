La denuncia: "Ingresso in centro storico, le immondizie colpiscono il decoro urbano"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del consigliere comunale Davide Meneghini:



"Via Martiri della Libertà, è tra le poche vie che permettono l'ingresso in centro storico. Davanti al Bar Il Padovano ed a lato del negozio Max Mara, le immondizie colpiscono il decoro urbano. Ho avuto un confronto con i residenti e vanno prese misure per contrastare oppure bisogna spostare i cassonetti delle immondizie in altro posto. Parlerò con i settori preposti per cercare di arginare e risolvere il problema."