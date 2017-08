"Lago putrido di melma" alle Chiuse di Voltabarozzo: ritardo nella bonifica e inaccettabile rimpallo di responsabilità

"I lavori di bonifica dovevano iniziare venerdi 4 agosto, invece le fotografie scattate verso le ore 10, ritraggono, come si vede, che il "lago putrido di melma"alle chiuse dello scaricatore di Voltabarozzo è ancora li a testimoniare drammaticamente, non solo il fallimento della politica sulla prevenzione, difesa e pulizia delle vie d'acqua...ma anche a dimostrare tutta la ridicolaggine dei vertici degli enti preposti alla tutela delle acque,e si nascondono dietro un dito...senza pudore e vergogna!". Non le manda certo a dire il Comitato Ambientalista Anima Critica.



RESPONSABILI. "Di chi è la responsabilità dunque quando si verificano disastri ed incompetenze come questa? Non certo dei cittadini...è una vergogna questo continuo scappare dalle effettive responsabilità!", chiedono gli ambientalisti. "Come sempre accade in Italia: mai nessuno è direttamente responsabile dei danni e disastri ambientali che si verificano nel territorio a danno della collettività! Assurdo non si accertino ed eventualmente si sanzionino le vere responsabilità per ciò che è successo alle chiuse dello scaricatore di Voltabarozzo,trasformate in un putrido e grandioso stagno puzzolente composto di alghe e rifiuti..."

INACCETTABILE. "Vergognosi scaricabarili tra i vari Enti Regionali preposti alla manutenzione e pulizia dei canali e fiumi,nessuna assunzione di responsabilità da parte di dirigenti, profumatamente stipendiati con i soldi dei cittadini...tutto questo è assolutamente inaccettabile in una democrazia!", concludono.