Covid 19: l'aiuto alla compilazione dell'autocertificazione e l'iniziativa di Andrea Capone, sviluppatore web

«In questo particolare momento ho deciso di dare anch'io un mio piccolo contributo» queste le parole di Andrea Capone, sviluppatore web padovano e studente alla facoltà d'Informatica presso l'Università Ca'Foscari. «Ho realizzato un sito web https://moduloautocertificazione.info/ che contiene due funzionalità:

1. un compilatore per l'ultima versione dell'autocertificazione relativa allo spostamento. Direttamente dal desktop si potrà compilare il modulo, salvarlo già precompilato ed eventualmente stamparlo. Questo per evitare di ripetere quest'ultima operazione svariate volte.

2. Un tool che, se si acconsente la rilevazione della propria posizione, calcolerà automaticamente l'area di 200m che è permessa per lo spostamento. Nel caso in cui non venisse acconsentita la rilevazione si potrà comunque visualizzare l'area spostandosi manualmente all'interno della mappa».

Si tratta di un progetto è in continua evoluzione e per i suggerimenti e per il supporto basta contattare: supporto@moduloautocertificazione.info https://moduloautocertificazione.info/