Crolla la staccionata in legno nel percorso pedonale: la denuncia di Anima Critica

"È crollata la staccionata in legno che delimita il tratto di percorso pedonale che collega via Vittoria e via Querini a ridosso del lungargine del Brenta in località Pontevigodarzere", a denunciare il fatto è Anima Critica.

NECESSARIO IL RIPRISTINO.

"Una recinzione che si è disintegrata dall'usura del tempo, le frequenti piogge hanno inesorabilmente fatto marcire i pali in legno che per molti anni hanno delimitato quel percorso pedonale molto frequentato vicino l'argine del fiume Brenta, a due passi dalla chiesa di Pontevigodarzere. È necessario ripristinare quanto prima la staccionata in in legno per mettere in sicurezza l'area e per ridare nuova "linfa vitale" all'arredo urbano che caratterizza il paesaggio lungo il Brenta".