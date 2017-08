Anima Critica: "Corso del Popolo: tra abbandono e difficile convivenza"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Anima Critica:



"La vocazione storica e naturale di Corso del Popolo a Padova sembra quella di presentarsi come una "gran dama",pronta a ricevere in pompa magna dei ricevimenti festosi a corte una via elegante doveva sembrare certamente nelle intenzioni degli architetti urbanisti che la disegnarono all'epoca.

Oggi si nota da una parte (a sinistra con alle spalle la stazione ferroviaria) una monumentale architettura stile 800 nei maestosi edifici che ancora conservano bene le altisonanti vestigia del passato. Dall'altra parte degli improbabili e squadrati "palazzoni moderni",alcuni ricordano le pretestuose forme avveniristiche del "ventennio"...ma nel complesso ormai i 2 stili si sono fusi contaminandosi architettonicamente e culturalmente anche nell'accettazione urbana del paesaggio.



In pieno clima d'Agosto 2017,non vi è apparentamente caos e confusione,i piccoli e medi negozi etnici fanno ormai parte dell'immaginario collettivo nel mischiarsi ed incrociarsi con i diversi "popoli del mondo", che creano vitalità nei marciapiedi. Certo vi si nota una certa "decadenza strutturale",molti esercizi hanno definitivamente chiuso i battenti...la fatica ed il sacrificio degli anni si notano nell'usura del tempo e nell'arredo urbano,ed anche una certa convivenza forzata tra diverse etnie hanno lasciato il segno...antiche incomprensioni e dissapori,diversi parametri di misura e modi differenti di interpretare la vita hanno inciso parecchio alimentando spesso insofferenze e pregiudizi tra le parti una convivenza difficile e quasi forzata.



Eppure vi sono tutte le possibilità per una riscossa culturale ed anche commerciale in Corso del Popolo,non è certamente "il regno dove volano gli asini" , non è cioè un luogo improbabile e fantasmagorico,ma rimane pur sempre anch'esso parte del centro di Padova,la porta d'ingresso turistica da chi entra proveniendo dalla stazione ferroviaria...

L'amministrazione comunale può rilanciare questa importante parte della città anche con politiche fiscali di incentivo verso nuove attività commerciali,con l'obbiettivo di ridare una nuova e bella opportunità alla via di rinascita e coinvolgere ancora".