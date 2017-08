Degrado ed abbandono alla fonderia ex officine Breda,archeologia industriale dimenticata

Ex Officine Breda di via Italo Bordin,comune di Cadoneghe, la prestigiosa ed antica fabbrica che un tempo dava da lavorare a centinaia di operai non esiste più da tanti anni,sulle sue ceneri sorge da parecchio tempo un complesso immobiliare,pur tuttavia è rimasta...si è salvata una parte di archeologia industriale per testimoniarne la storia.



La fonderia, sita sempre in via Italo Bordin,Cadoneghe. Per un certo tempo si organizzarono in quello spazio storico diverse manifestazioni culturali di teatro e musica per enfatizzare positivamente un luogo della memoria del territorio che ha fatto la storia non solamente con il lavoro,ma nel complesso vi è una profonda storia di umanità,sudore,sacrificio e "poesia di vita" da raccontare e preservare...

Ebbene ora quel luogo è abbandonato,degradato ed ingiustamente dimenticato...perchè? Al suo interno vi crescono solo erbacce ed in un tratto perimetrale esterno è ricoperto di immondizia di vario genere...Perchè questo voler dimenticare le radici profonde di un popolo che ha creato qualcosa di importante nel passato? Non è giusto lasciare in questa incuria quello spazio che ricorda le nostre origini... E' importante vi sia una riqualificazione culturale immediata che riporti al centro dell'interesse ciò che un tempo rappresentavano di importante e significativo le fabbriche nel territorio.