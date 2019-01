Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un utente:

All'angolo tra via Pacinotti e via Pelosa, nella zona di Padova2000, passeggiando con il cane ho notato che da mesi si è accumulata della sporcizia. Forse nessuno se ne è reso conto, perché non è mai stato pulito: sembra una discarica a cielo aperto, credo sarebbe il caso di intervenire e delimitate l’area per evitare che i rifiuti ricompaiano a causa degli incivili.

Maurizio