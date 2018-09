Il comitato Lasciateci Respirare: "Odori molesti a Conselve, nuove denunce e controlli"

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia del comitato Lasciateci Respirare:

"Da oltre una settimana sono riaffiorati gli odori molesti a Conselve, nella zona agroindustriale di Via Padova. I controlli scattati dopo numerose segnalazioni alle fòrze dell' ordine, sono poi state "girate " all' Arpav che si è immediatamente mossa per identificare la natura e l'origine dei fenomeni molesti. La probabile origine delle lamentele e la causa è ricondotta a delle vasche per lo smaltimento dei reflui. A causa dell'eccezionale conferimento di materia prima, lo smaltimento di questi reflui maleodoranti é rallentato, rimanendo in queste grandi vasche di contenimento che non essendo coperte emanano le nauseabonde esalazioni che si propagano nelle zone circostanti da dove sono partite la maggioranza delle proteste e denunce dei cittadini. I miasmi particolarmente fastidiosi e intensi sono simili alla putrefazione e fermentazione , e rappresentano un ostacolo per la respirazione costringendo la popolazione a trovare riparo nelle abitazioni".

"Fonti dell' Arpav hanno dichiarato che sono state inviate le risultanze dei controlli al Comune e alla provincia, organi competetenti in materia ambientale, per le iniziative del caso. La facoltà che rientra negli obblighi di tali enti potrebbe anche essere una ordinanza di sospensione temporanea dell'attività o il monito di provvedere con estrema urgenza alla rimozione del problema e alla risoluzione dei disagi. Un altro fronte invece , in materia di presunto inquinamento e concomitante coi fenomeni odorigeni molesti di cui sopra, é il rinvenimento di una sostanza nera che produceva delle strane bolle d'aria rinvenuta nella canaletta di Via San Benedetto. Anche lì nei giorni scorsi l'Arpav ha provveduto al controllo e al campionamento della sostanza ed avviato le indagini per conoscere origine e natura del materiale rinvenuto. Purtroppo il " bollettino di guerra " avvia di fatto la stagione di ciò che rappresenta la continua protesta dei residenti rispetto ad una zona agro industriale che da anni evidenzia la sua incompatibilità con la zona residenziale e il disastroso impatto ambientale".